القاهرة - الخليج 365
ردّت النجمة أحلام بكل صراحة ووضوح على سؤال غريب عن تسليف المال لمن يطلب منه ذلك، مؤكدة أن لها فلسفتها الخاصة في التعاملات المالية مع من حولها.
وتحدثت النجمة الاماراتية على هامشم شاركتها في منتدى الإعلام العربي عن هذا الأمر، مؤكدة أنها ترفض مبدأ التسليف حتى لو كان الشخص قريباً منها، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.
وردّت أحلام على السؤال قائلة: "أنا سياستي في حياتي ما أسلف أحد، لكن إذا أحد طلب مني شيء وأقدر عليه، أعطيه وأقوله هذا مني لك. لأن إذا تبغى تخسر أحد، سلفه".
وأضافت: "الأولين يقولون السلف تلف، وأنا ليش أخسر ناس أحبهم وأنا قادرة أساعدهم، احب انه تضل علاقتي بهبدول الناس ويذكروني بكلمة حلوة، وانه انا ما قصرت معهم بس في نفس الوقو ما اسلف".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع فكرة أحلام وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض لها، فهناك من أيدوا فكرتها وأشادوا بكرمها ولطفها، لافتين إلى أنها تتعامل بطيبة مع من تحب، في المقابل انتقد البعض الآخر فكرتها على اعتبار أن هناك الكثير من الأشخاص لا يقبلون المساعدة بهذه الطريقة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تردّ على سؤال غريب عن المال والجمهور يتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.