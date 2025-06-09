أحلام تردّ على سؤال غريب عن المال والجمهور يتفاعل

ردّت النجمة أحلام بكل صراحة ووضوح على سؤال غريب عن تسليف المال لمن يطلب منه ذلك، مؤكدة أن لها فلسفتها الخاصة في التعاملات المالية مع من حولها.

وتحدثت النجمة الاماراتية على هامشم شاركتها في منتدى الإعلام العربي عن هذا الأمر، مؤكدة أنها ترفض مبدأ التسليف حتى لو كان الشخص قريباً منها، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

وردّت أحلام على السؤال قائلة: "أنا سياستي في حياتي ما أسلف أحد، لكن إذا أحد طلب مني شيء وأقدر عليه، أعطيه وأقوله هذا مني لك. لأن إذا تبغى تخسر أحد، سلفه".

وأضافت: "الأولين يقولون السلف تلف، وأنا ليش أخسر ناس أحبهم وأنا قادرة أساعدهم، احب انه تضل علاقتي بهبدول الناس ويذكروني بكلمة حلوة، وانه انا ما قصرت معهم بس في نفس الوقو ما اسلف".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع فكرة أحلام وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض لها، فهناك من أيدوا فكرتها وأشادوا بكرمها ولطفها، لافتين إلى أنها تتعامل بطيبة مع من تحب، في المقابل انتقد البعض الآخر فكرتها على اعتبار أن هناك الكثير من الأشخاص لا يقبلون المساعدة بهذه الطريقة.

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