المغربية بسمة بوسيل تقلق الجمهور وتواصل طلب الدعاء لنجلها

رغم الإعلان عن تحسن الحالة الصحية لنجل الفنان تامر حسني، إلا أنه مازال يتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة استدعت دخوله إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث قضى فيها عدة أيام تحت الإشراف الطبي المكثف.

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" دعاء مؤثرا طالبت فيه بالشفاء العاجل لابنها، وقالت: "اللهم إني أسألك بكل اسم لك أن تشفي ابني آدم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل له العافية والشفاء التام".

كانت بسمة بوسيل قد أعلنت عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابة نجلها آدم بوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى.

ونشرت بسمة صورة لنجلها الصغير وهو ممدّد على سرير داخل المستشفى، وعلّقت عليها بالقول: "رجاءً الدعاء لطفلي".

وتلقت بسمة العديد من التعليقات من جمهورها وجمهور طليقها الفنان تامر حسني وزملائهما في الوسط الفني، محمّلة بالدعاء لنجلهما بالشفاء العاجل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا