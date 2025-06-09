نوال الزغبي تعلق على أنباء زواج وائل كفوري

علقت الفنانة نوال الزغبي على أنباء زواج صديقها الفنان وائل كفوري، التي انتشرت مؤخرا.

وقالت نوال الزغبي، خلال لقاء لها: «والله ما بعرف.. وائل صحيح صديقي لكن ما بعرف ولو الخبر صحيح بقوله مبروك».

أما عن أمنياتها، فقالت نوال الزغبي إنها تتمنى الصحة، مشيرة إلى أنها تخاف من المرض، لا سيما الأمراض المميتة.

ظهر الفنان وائل كفوري، خلال فعالية فنية بمدينة زحلة اللبنانية، كأول ظهور له بعد انتشار أنباء عن زواجه من شانا عبود.

وظهر وائل كفوري، كعضو لجنة تحكيم في منحة دراسية لعدد من التلاميذ، في مبادرة بمدينة زحلة بدولة لبنان.

زواج وائل كفوري

علّق الإعلامي اللبناني نيشان على حقيقة زواج الفنان وائل كفوري من سيدة الأعمال اللبنانية شانا عبود، كما تَداوَل خلال الفترة الماضية، وأنهما ينتظران مولودهما الأول، وذلك بعد أن شارك نيشان متابعيه مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتلقى باقة من الزهور مرفقة ببطاقة معايدة بأطيب التمنيات له بمناسبة عيد ميلاده، بتوقيع الثنائي وائل كفوري وشانا، ما اعتبره الجمهور تأكيدًا على زواجهما.

وقال نيشان، خلال لقائه مع ET بالعربي، إنه كما تلقى البطاقة، قام بنشرها على السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه يتمنى لوائل كفوري كل التوفيق والنجاح، سواء تزوّج أم لا.

وأكمل نيشان قائلًا: "بنبسط لوائل كفوري في كل الحالات، ولو هو حابب يحكي، يحكي. أنا ما أكدت شيء، وأنا فخور بصداقته، ووائل كفوري عامل مجموعة أغاني رائعة".

أغاني وائل كفوري

طرح وائل كفوري خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة”، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف.

ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

ونشر وائل كفوري البرومو الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهر فى الفيديو مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

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