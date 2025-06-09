الفنانة أسيل عمران تتحدث عن حياتها الفنية والشخصية

خلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم"، تحدثت الفنانة أسيل عمران عن حياتها الفنية والشخصية، وكشفت للمرة الأولى عن معاناتها من مرض مناعي خطير أُصيبت به قبل خمس سنوات.

ولفتت أسيل إلى أن جهازها المناعي يهاجم جسمها ذاتياً ويجعلها تشعر بالمرض. وأكدت أنها زارت العديد من الأطباء وسافرت مرات عدة للحصول على تشخيص دقيق لحالتها، وتبين أنها تعاني من خلل في جهازها المناعي.

وأشارت إلى أنها لم تكتشف أي عوامل وراثية في عائلتها يمكن أن تُفسّر إصابتها بهذا المرض، لكن المفاجأة كانت عندما أكد لها أحد الأطباء أن التوتر هو السبب الرئيس وراء حالتها.

وأكدت أسيل عمران أن حياتها بالفعل مليئة بالتوتر، وقالت بعفوية: "حياتي عبارة عن stress يتجدّد كل الوقت"، مشيرةً الى أن "الطبيب المعالج شدّد على ضرورة أن تتعلّم كيف تتعامل مع التوتر، وحينها اتخذت قراراً أساسياً، وهو "أنه أنا ثم أنا ثم أنا ثم أي حد تاني... والآن ما حدا يأثر عليّ إلا أهلي وأخاف فقط على زعلهم".

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