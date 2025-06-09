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أحمد سعد يتألق في حفل عيد الأضحى فى الساحل الشمالى.. (صور)

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا خلال موسم عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالى وسط حضور جمهوره، وذلك بعد عودته من المملكة العربية بعد أداء مناسك الحج.

احمد سعد
أحمد سعد


وحرص سعد على تقديم التحية للجمهور بعد صعوده المسرح بإطلالة صيفية مختلفة ليقدم باقة ميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وخلال الحفل، قدم أحمد سعد عددا كبيرا من الأغاني منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع واختياراتي" وغيرها من الأغنيات التي أشعلت الحفل ليقدم أحمد سعد أحد أهم وأنجح حفلات الموسم.

ويأتي الحفل ضمن جولة غنائية مميزة يقدمها أحمد سعد خلال الفترة القادمة، حيث يحيي حفلا غنائيا ضخما يوم 13 يونيو الجاري بنادي الشمس، ويتبعها جولة داخلية وخارجية خلال الفترة القادمة، بالإضافة للتحضير لعدد من المفاجآت الغناية خلال الفترة القادمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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