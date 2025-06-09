شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق في حفل عيد الأضحى فى الساحل الشمالى.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا خلال موسم عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالى وسط حضور جمهوره، وذلك بعد عودته من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج.



أحمد سعد



وحرص سعد على تقديم التحية للجمهور بعد صعوده المسرح بإطلالة صيفية مختلفة ليقدم باقة ميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وخلال الحفل، قدم أحمد سعد عددا كبيرا من الأغاني منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع واختياراتي" وغيرها من الأغنيات التي أشعلت الحفل ليقدم أحمد سعد أحد أهم وأنجح حفلات الموسم.

ويأتي الحفل ضمن جولة غنائية مميزة يقدمها أحمد سعد خلال الفترة القادمة، حيث يحيي حفلا غنائيا ضخما يوم 13 يونيو الجاري بنادي الشمس، ويتبعها جولة داخلية وخارجية خلال الفترة القادمة، بالإضافة للتحضير لعدد من المفاجآت الغناية خلال الفترة القادمة.