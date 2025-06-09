شكرا لقرائتكم خبر عن درة فتاة يتيمة تتعرض للاعتداء الزوجى ضمن أحداث فيلم "الست لما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة التونسية درة في بطولة فيلم "الست لما" بطولة يسرا، وتجسد خلاله دور "فاطمة" فتاة فى الأربعينيات من عمرها، نشأت فى ملجأ أيتام وتحلم بأن تصبح أماً، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أنانى يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء، وتسرد قصتها أمام الجميع لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات، حيث يسلط قضية من قضاياه وهى الاغتصاب الزوجي بأنه جريمة يغفلها المجتمع.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتعود درة للسينما بفيلم الست لما بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ تقديمها فيلم "جدران" عام 2022، وشاركها بطولة الفيلم نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، فراس سعيد وحنان سليمان، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وتدور الأحداثه في اطار رعب تشويقى حول ليلى التي تضطر للانتقال الى منزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها.



وكانت الفنانة درة قد سجلت عودتها إلى السينما التونسية العام الماضى، بعد غياب ما يقرب من 13 عاماً، وذلك خلال فيلم "صاحبك راجل" الذي انطلق في دُور السينما بتونس في ديسمبر الماضي. والفيلم من إخراج قيس شقير. وتأليف زين العابدين المستوري، وأحمدالصيد. ويُشارك في بطولته عددٌ من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم: كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.

كما شاركت درة في عدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج بفيلم "وين صرنا" والذى يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات، أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.