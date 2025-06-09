أنوثة مريحة وعلى الموضة.. دليلك لتنسيق الفستان مع الحذاء الرياضي

ميرنا وليد - بيروت - إذا كنتِ تبحثين عن أسلوب عصري مريح يبرز أنوثتك بطريقة غير متكلفة، فإن تنسيق الفستان مع الحذاء الرياضي يُعدّ من أبرز صيحات هذا الموسم.

الحذاء الرياضي الأبيض الكلاسيكي

يحتل الحذاء الأبيض منخفض السطح مركز الصدارة هذا الموسم. بفضل تصميمه البسيط والخفيف، يمكنكِ تنسيقه بسهولة مع فساتين العمل متوسطة الطول أو الفساتين القصيرة الأنيقة.

الحذاء الرياضي الأبيض الضخم (Chunky)

لمن تحب الإطلالات اللافتة والجريئة، الحذاء الرياضي الأبيض الضخم المستوحى من أسلوب الثمانينات هو خيار مثالي.

أحذية الباليه الرياضية (Sneakerinas)

تعود أحذية الباليه الرياضية هذا الصيف بتصميم أنثوي ناعم وأنيق. مستوحاة من أحذية الباليرينا، تبدو مثالية مع فساتين مصنوعة من أقمشة خفيفة كالبوبلين أو الكتان.

الأحذية الرياضية المتخصصة (Performance Sneakers)

لا تقتصر الأحذية الرياضية هذا الصيف على الموضة فقط، بل تشمل أيضاً التصاميم المخصصة للجري أو التنزّه الجبلي. هذه الأحذية العملية باتت جزءاً من صيحات الشارع، ويمكن تنسيقها مع فساتين صيفية خفيفة لراحة مثالية ولمسة غير متوقعة.