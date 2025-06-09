ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان السوري ناصيف زيتون حماس متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تشويقهم لأغنيته الجديدة "بتروحي نروح" بأسلوب مبتكر ومرح.

ونشر زيتون مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يدخل إلى متجر ويتحدث مع شخصية غير مرئية قائلاً: "في فيلم بالسينما خبيط و... بس يعني في حب... بتروحي نروح؟"، ما أثار فضول المتابعين حول طبيعة العمل الجديد.

وأرفق ناصيف الفيديو بجملة قصيرة: "بتروحي نروح"، مع وسم "#حلوة"، ما زاد الترقب بين محبيه لإصدار الأغنية، وتساؤلاتهم إذا ما كانت زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بطلة العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر أغنية جديدة لـ ناصيف زيتون قريباً.. وإسمها يلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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