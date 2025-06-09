حدث مهيب دفع حلا شيحة لإعتزال الفن.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية المعتزلة حلا شيحة الجمهور بتجربة شخصية مؤثرة عبر أول فيديو تنشره على قناتها الجديدة على يوتيوب، حيث تحدثت ولأول مرة عن رؤيا رأتها في سن العشرين، كانت سبباً محورياً في تغيير مسار حياتها.



وأوضحت حلا أن هذه الرؤيا جاءت خلال رحلة إلى لبنان، حين كانت تمرّ بحالة من الضيق النفسي الشديد. وقالت: "كنت متضايقة جداً، فدعوت الله وطلبت منه أن يُريني علامة على أنه يسمعني، وبعدها رأيت رؤيا عن يوم القيامة."

وروت تفاصيل المشهد قائلة: "رأيت نفسي واقفة على أرض بيضاء لامعة، خلفي جبال وأمامي بحر وسماء مظلمة، لكنني كنت أراهم بشكل جميل. ثم رأيت ملكاً على هيئة طائر ضخم جناحاه يغطيان السماء، نزل إلى الأرض التي نقف عليها، واصطف الناس في طوابير، وعندما حاولت الهرب خوفاً من الحساب، ناداني الملك وقال: 'يا حلا يا بنت نادية، هذا وقت الحساب'، وأخذني معه."

وأضافت: "رأيت عنكبوتاً ضخماً في البحر، كان مغطى بالشوك، وعندما استيقظت ونظرت من شرفة غرفتي، فوجئت برؤية نفس العنكبوت في البحر أمامي."

واختتمت حلا حديثها مؤكدة أن هذه الرؤيا تركت أثراً عميقاً في نفسها، وكانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى اتخاذ قرار اعتزال الفن.