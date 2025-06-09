فستان بيونسيه يقع أثناء رقصها.. وهكذا تداركت الموقف المحرج

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجمة العالمية بيونسيه وهي ترقص على المسرح بإحدى حفلاتها، حيث وقع فستانها وعرضها لموقف محرج.



إلا أن بيونسيه تداكت الوضع كما يجب وأكملت رقصتها، حتى جاء أحد الراقصين، وساعدها برفعه.

يذكر أنه وفي لحظة مؤثرة ضمن جولتها "Cowboy Carter"، أوقفت بيونسيه عرضها الرابع في نيوجيرسي، لتلبي طلب ثنائي من الجمهور بالكشف عن جنس مولودهما الأول، بعدما رفعت لافتة كتب عليها: "المولود الأول، كارتر، الكشف عن الجنس، الآن؟" وغادرت بيونسيه المسرح ثم عادت بإطلالة جديدة لتعلن: "COWBOY"، مؤكدة أن المولود ذكر. وقد شكرت الزوجين على مشاركتها اللحظة، وسط تصفيق الجمهور.

لاقى هذا المشهد رواجًا واسعًا، وقد وصفه كثيرون بـ"الساحر والمؤثر"، مشيدين بعفوية النجمة وتواضعها، وعلق أحدهم: "بيونسيه ليست فقط فنانة، بل إنسانة عظيمة".