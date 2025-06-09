المعجبات يحاصرنه من كل جهة.. راغب علامة بفيديو عفوي للغاية

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني راغب علامة الجمهور مقطع فيدية عفوي للغاية، من أحد حفلت الزفاف التي أحياها في بيروت مؤخراً.



وقد ظهر راغب في الفيديو وهو يغني "ترقيص" على المسرح وقد حاصرته المعجبات من كل جهة، ورقصن جميعهن معه، وعلق راغب على المنشور قائلاً: "وهيك كانت الأجواء مبارح.. وألف مبروك لأحمد ونادين مصيلحي⁩⁩".

وإحتفل راغب علامة، بعيد ميلاده الـ 63 بأجواء مميزة، وبحفل خاص بعيداً عن الإعلام.

وقد ظهر الفنان اللبناني بمقاطع فيديو شاركها محبوه عبر خاصية القصص القصيرة عبر حساباتهم الخاصة، وهم أمام قالب حلوى كُتب عليه إسمه، وأكد في حديثه، أنه سيحتفل بعيده من جديد في الـ 7 من حزيران، كما أنه سيحتفل بمرور 40 عاماً على دخوله عالم الفن.

وقال راغب علامة: "مرق علي كتير ظروف وإشاعات وحروب وانا ساكت لأني بعرف ورايي ناس بيحبوني من قلبن…بس انشالله بكون بحصة بعين الحاقدين والحاسدين!"