شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة جدلية بين إلهام شاهين وإحدى متابعيها بسبب فريضة الحج.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عدداً من الصور أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي، على صفحتها بموقع "فيس بوك" وعلقت قائلة: "الساحل الشمالي ملىء بالطاقه الإيجابية، جمال يسر العين ويعطى هدوءا نفسيا، ما أحلاكى يا مصر" .

ووجهت إحدى المتابعات للفنانة الهام شاهين تساؤولاً عن الأفضلية لو أدت فريضة الحج بدلاً من ذلك، لترد عليها إلهام شاهين بأنها أدت فريضة الحج مرتين، وشكرتها على نصيحتها ومحبتها، مؤكدة أنه يجب على من أدى الفريضة أن يترك مكانا لمن لم يؤدها لأنه حق من حقوقهم، كما أن فريضة الحج مرة واحدة فقط".





في جانب آخر، تشارك الفنانة إلهام شاهين ضمن أحداث فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، حيث تظهر بشخصيتها الحقيقية، خلال مشهد تصوير أحد المعجبين معها.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.