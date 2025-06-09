شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو ينفي 9 اتهامات ضده بالتحرش الجنسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم النجم العالمى جاريد ليتو بالتحرش الجنسي من قِبل تسع نساء، وهي ادعاءات نفاها ممثلو ليتو، في تقرير نشرته صحيفة Air Mail، اتهمت عدة نساء الممثل والموسيقي البالغ من العمر 53 عامًا بالتصرف بشكل غير لائق.

وتعود هذه الادعاءات إلى أوائل العقد الأول من القرن الـ 21، حيث وصفت إحداهن إرساله رسائل نصية تتضمن تعليقات جنسية إلى عارضات مراهقات، ظهرت الادعاءات ضد ليتو الشهر الماضي، عندما شاركت منسقة الأغاني آلي تيلز، المقيمة في لوس أنجلوس، منشورًا قديمًا لها على فيسبوك، كتبته عام 2012، على حسابها على إنستجرام.

والتي كتبت فيه: "لم تكوني في لوس أنجلوس حقًا حتى حاول جاريد ليتو إجباركِ على التحرش بكِ خلف الكواليس، مرتديًا التنورة الاسكتلندية، وقبعة ثلجية، لقد تعرضتُ للاعتداء والصدمة من قِبل هذا الشخص المزعج عندما كنتُ في السابعة عشرة من عمري".

وأضافت تيلز في قصة منفصلة: "لقد تعرضتُ للاعتداء والصدمة من قِبل هذا الشخص المزعج عندما كنتُ في السابعة عشرة من عمري، كان يعرف عمري ولم يكترث، ما فعله كان استغلاليًا ومرعبًا وغير مقبول.

نفى ممثل ليتو "نفيًا قاطعًا" الاتهامات المتعددة التي وردت في تقرير صحيفة Air Mail - بما في ذلك اتهام تيلز - واصفًا الادعاءات بأنها "باطلة بشكل واضح".

وتقدمت عارضة الأزياء لورا لا رو بادعاءات مماثلة، قائلةً إنها عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها عام 2008، كانت في حفل في منزل خاص في بيفرلي هيلز حيث كان ليتو "يراقبها باهتمام شديد".

وصرحت لا رو لصحيفة إير ميل: "سألني عن عمري، قلت: عمري 16 عامًا،كم عمرك؟"، ثم طلب ليتو الذي كان يبلغ من العمر 36 عامًا آنذاك، رقم هاتفها، وزعمت الصحيفة أنهما تبادلا رسائل عبر البريد الإلكتروني، مما أدى إلى زيارتها لمنزل ليتو في أبريل 2009.

قالت لا رو: "أتذكر أنه كان يضايقني طوال فترة وجودي هناك"، مضيفةً: "كان يغازلني. كان يقترب مني ثم يبتعد، كما لو كانت لعبة".

وفي تصريح لصحيفة إير ميل، قال ممثل ليتو: "لم تتضمن اتصالاتهما أي شيء جنسي أو غير لائق، وتقدمت السيدة لا رو لاحقًا بطلب للعمل كمساعدة شخصية للسيد ليتو، مما يؤكد عدم وجود أي شيء غير لائق في أي من تفاعلاتهما".