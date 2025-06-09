شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور تجمع حفيد عادل إمام بعروسته قبل الاحتفال بزفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عادل رامى إمام نجل المخرج رامي إمام وحفيد الزعيم عادل إمام، بحفل زفافه قريبا على العروسة فريدة أشرف بعد قصة حب جمعتهما، ومنذ أسبوعين احتفلت فريدة مع صديقاتها بليلة الحنة في دبى.

وتحرص فريدة دائما على نشر صور مع عادل عبر حسابها على إنستجرام أوقات المناسبات العائلية والاحتفالات والخروج مع أصدقائهما، وظهر عادل في العرض الخاص لفيلم مشروع x مع والده رامى إمام، الذى أقيم في دار الأوبرا، الشهر الماضى.

المشروع X فيلم عالمي بمشاركة نجوم مصر.. تصوير في 5 دول وتجربة سينمائية غير مسبوقة

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.



فريدة فى دبى فريدة فى دبى



عادل ووالده رامى إمام



فريدة خطيبة عادل رامى امام فريدة خطيبة عادل رامى امام



عادل رامى امام