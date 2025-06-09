شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد تحتفل بعيد ميلادها الـ19 وتشكر متابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد بعيد ميلادها، حيث أكملت عامها الـ 19، وشاركت عدداً من الصور على صفحتها على "فيس بوك" وعلقت قائلة: "أشعر بالحب الشديد، شكرًا لكم جميعًا على تهنئتكم وامنيتكم الجميلة".

وشاركت الفنانة ياسمينا العبد في شهر رمضان الماضي بمسلسل لام شمسية، والذى تناول عدداً من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين.



ياسمينا العبد



الفنانة ياسمينا العبد



ياسمينا العبد تحتفلبعيد ميلادها



عيد ميلاد ياسمينا العبد