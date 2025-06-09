صورة من المستشفى تقلق محبي رولا بحسون حول حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة والإعلامية اللبنانية رولا بحسون قلق الجمهور بعد نشرها صورة لها من المستشفى عبر خاصية القصص القصيرة، دون ذكر معلومات عن تفاصيل حالتها الصحية.



وتركت رولا تعليق على المنشور قالت فيه: "تآكل الجسد وأصبح ترابا في دار الفناء. يا خالقي ضع قلبي بين يديك. وأمسك بيدي مهما أخطأت".

وكان قد أعاد الفنان اللبناني وليد توفيق تقديم أغنية "كبرت البنوت" التي كان قد كتبها ولحنها وغناها الفنان اللبناني جورج خباز منذ سنوات.

وقد صور وليد توفيق الأغنية على طريقة الفيديو كليب في مصر من إخراج المصري إيهاب عبد اللطيف، بأجواء سيطر عليها الفرح والسعادة، وقدمت بطولة العمل الممثلة والإعلامية اللبنانية رولا بحسون بدور إبنة الفنان.