أصبح أغنى ممثل في تركيا.. هذه ثروة بوراك أوزجيفيت

ميرنا وليد - بيروت - تصدر النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت عناوين الصحف بعد أن أصبح أغنى ممثل في تركيا، مع تخطي قيمة ثروته حاجز المليار ليرة تركية، بفضل استثماراته الذكية والمتنوعة.



ويبلغ أوزجيفيت من العمر 40 عاماً، وقد لفت الأنظار مؤخراً بقراراته المالية المدروسة، حيث استثمر الجزء الأكبر من دخله في سوق العقارات والممتلكات الفاخرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة GazeteMagazin، قام الممثل التركي مؤخراً بإضافة ثلاث قصور جديدة إلى محفظته العقارية، ضمن مشروع خاص على قطعة أرض يملكها في منطقة غوموشلوك السياحية التابعة لولاية بودروم. ويقيم أوزجيفيت في إحدى هذه الفلل، بينما تعيش عائلته في الثانية، أما الثالثة فتم عرضها للبيع.

هذا بالإضافة إلى امتلاكه ثلاث قصور أخرى؛ اثنتان منها في مدينة إسطنبول، وواحدة في منطقة غوندوقان.

ويُعرف بوراك أوزجيفيت بدوره البارز في مسلسل "المؤسس عثمان"، حيث يتقاضى أجراً يُقدّر بـ750 ألف ليرة تركية عن كل حلقة، فيما تشير التقارير إلى أنه يطلب ما يصل إلى 100 ألف دولار للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخارجية.