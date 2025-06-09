مرض مناعي غيّر حياتها.. هذا ما كشفته أسيل عمران

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السعودية أسيل عمران، عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، حيث تحدثت لأول مرة عن معاناتها مع مرض مناعي خطير أصيبت به قبل خمس سنوات.



وأوضحت أسيل أن جهازها المناعي يهاجم جسدها بشكل ذاتي، مما يسبب لها شعوراً دائماً بالتعب والمرض. وأضافت أنها زارت العديد من الأطباء وسافرت أكثر من مرة بحثاً عن تشخيص دقيق، إلى أن تبيّن أنها تعاني من خلل في الجهاز المناعي.

ورغم عدم وجود تاريخ وراثي للمرض في عائلتها، إلا أن أحد الأطباء فاجأها بالتشخيص، مؤكداً أن التوتر هو السبب الرئيسي في تدهور حالتها الصحية.

وأشارت أسيل إلى أن حياتها مليئة بالضغوط، وعبّرت عن ذلك قائلة: "حياتي عبارة عن stress يتجدّد كل الوقت"، لافتة إلى أن طبيبها المعالج شدد على أهمية تعلم كيفية التعامل مع التوتر.

وختمت عمران حديثها خلال حلولها ضيفة على برنامج |كلام نواعم"، مؤكدة أنها اتخذت قراراً محورياً في حياتها بعد التشخيص، وقالت: "قررت أن أضع نفسي أولاً، ثم نفسي، ثم نفسي، وبعدها أي شخص آخر... الآن لا يؤثر عليّ أحد سوى أهلي، ولا أخاف إلا على زعلهم".