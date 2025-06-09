ميرنا وليد - بيروت - إستعانت اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي بمجموعة من الدمى الكبيرة في حفل اوديع العزوبية، لزيادة حماسة الشابات خلال الرقص.

وقد حظيت هذه الدمى بإهتمام الجمهور، وتصدرت الترند حيث إعتبروا أنها إضافة مميزة للحفل.

وكان شيرين بيوتي قد إحتفلت بتوديع العزوبية في حفل عائلي مميز طغت عليه أجواء الفرح والحماس، وذلك قبل زفافها المنتظر من اليوتيوبر أسامة مروة.

وشاركت شيرين متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه اجواء الحفل. وظهرت شيرين فيه بفستان أبيض ناعم، جاء بتصميم طويل وضيق مع أكمام واسعة.

واطلت شيرين في الفيديو وهي ترقص مع شقيقاتها نارين وسيدرا ووالدتهم، أجواء لفتت الانظار.

وبدوره، وثق اسامة الحفل الخاص به، بصور ومقاطع فيديز مميزة عبر حسابه الرسمي، إذ ظهر برفقة أصدقائه مرتديًا تيشيرت أبيض رُسمت عليه صورته بشكل كرتوني مع عبارة "Groom" بمعنى العريس، ما اثار اعجاب المتابعين بشكل واسع.

كانت هذه تفاصيل خبر دمى كبيرة في حفل توديع العزوبية لـ شيرين بيوتي تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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