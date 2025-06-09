ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل بين الجمهور حول حالة إبنها آدم الصحية، بالرغم من إعلانها وطليقها الفنان المصري تامر حسني مؤخراً عن تحسن حالته.

ونشرت بسمة صورة عبر خاصية القصص القصيرة، كشفت من خلالها أن الطفل لا يزال يتلقى العلاج داخل المستشفى، وأنه خضع لعلمية جراحية دقيقة، دخل بعدها إلى العناية المركزة.

وطلبت بسمة بوسيل الدعاء لإبنها للشفاء العاجل وقالت: "اللهم إني أسألك بكل اسم لك أن تشفي ابني آدم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل له العافية والشفاء التام".

كانت هذه تفاصيل خبر منشور من بسمة بوسيل يعيد التساؤلات حول الحالة الصحية لإبنها "آدم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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