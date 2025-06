الوشم على ذراع باسل خياط يحظى بإهتمام الجمهور.. وهذا معناه

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري باسل خياط الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، وهنأه بعيد الأضحى المبارك.



وقد لفت باسل خياط أنظار الجمهور بالوشم الكبير على ذراعه، وهو عبارة عن جميلة باللغة الإنجليزية، وهي: "It has been rediscovered again. What? – Eternity"، وتعني: "لقد أُعيد اكتشافه من جديد، الخلود"، هو قول مأثور للشاعر الفرنسي آرثر رامبو.

ويشارك باسل خياط في مسلسل "آسر" بدور "آسر"، إلى جانب عباس النوري (الخال رستم)، سامر المصري (عزت)، باميلا الكيك (حياة)، خالد القيش (راغب)، نادين خوري (مريم، والدة مجد)، إيهاب شعبان (جابر)، زينة مكي (ناي، شقيقة حياة)، زهير عبد الكريم (أمين، والد مجد)، لجين إسماعيل (مجد)، مجدي مشموشي (غازي والد حياة)، سلطان ديب (فيصل، سائق آسر)، ريم خوري (لارا، مساعدة آسر)، ورد عجيب (رامي شقيق مجد)، كارمن لبس، طلال مارديني وآخرين.