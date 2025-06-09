"خطية" لـ بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد تتخطى هذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - تخطى ديو "خطية" للفنانة بيسان إسماعيل والموزع والفنان فؤاد جنيد الـ 65 مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك خلال شهر فقط على قناة بيسان عبر يوتيوب.

"خطية" من كلمات الفنان أمجد جمعة وألحان فؤاد جنيد.

الجدير ذكره ان موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس تصوير الكليب الذي حمل توقيع المخرج عبد الوهاب خطيب، وقد أجرينا تقريرا عن هذا العمل الفني، ضم كل من بيسان وفؤاد وعبد الوهاب.

كما أننا أجرينا مقابلة خاصة مع بيسان تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع.



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