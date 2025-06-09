مي عز الدين تكشف عن علاقتها بالمسرح ومدى عشقها له

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة مي عز الدين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو يضم مجموعة صور من مشاركاتها المسرحية في الفترة الأخيرة، كشفت من خلاله للمرة الأولى عن علاقتها بالمسرح ومدى عشقها له.
وعلّقت مي على الفيديو بكلمات قليلة كشفت فيها عن عشقها الكبير للمسرح قائلةً: "المسرح عشقي الذي لا ينتهي".
وكانت مي عز الدين قد أعلنت في بث مباشر عبر حسابها الخاص في تطبيق "تيك توك" عن عودتها الى السينما بعد غياب 13 عاماً عن هذا العالم، منذ قدّمت فيلم "جيم أوفر" عام 2013، والذي شاركها في بطولته الفنانان يسرا ومحمد نور.
وقالت مي في الفيديو: "مش هلحّق أشارك في أفلام عيد الأضحى، بس إن شاء الله راجعة للسينما قريب جداً".
يُذكر أن مي عز الدين شاركت في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه"، مع عدد من النجوم، بينهم: آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان، وهو من إخراج تامر محسن.
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