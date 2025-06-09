حلا شيحة تكشف عن رؤيا تسببت في اعتزالها الفن

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة حلا شيحة عبر قناتها الخاصة التي أنشأتها أخيراً على "يوتيوب" فيديو تحدثت فيه للمرة الأولى عن تفاصيل رؤيا رأتها ليوم القيامة، مشيرةً إلى هذه الرؤيا جاءتها وهي في العشرين من عمرها، وكانت حينذاك في رحلة الى لبنان، وتشعر بضيق كبير فتحدّثت مع الله، وطلبت منه أن يعطيها إشارة بأنه يسمعها، وبعدها حلمت بيوم القيامة.
وتحدثت حلا عن تفاصيل هذه الرؤيا فقالت: "كنت مسافرة ومخنوقة جداً، اتكلمت مع ربّنا وشوفت رؤيا ليوم القيامة، كنت واقفة على أرض بيضا بتلمع، ورايا جبال وقدّامي بحر وسما وحشين جداً، بس أنا شيفاهم حلوين، وأنا ببص للسما شوفت ملك على شكل طائر جناحاته كبيرة سدّة السما".
وتابعت: "الملك نزل على الرمل اللي واقفين عليه وكل الناس وقفت صفوف، نده عليهم وأنا خوفت من الحساب حاولت أهرب، بس نده عليّ وقالي يا حلا يا بنت نادية ده ميعاد الحساب، وخدني معاه، وشوفت عنكبوت شعره كله شوك في البحر، الغريب لما صحيت من النوم وببص من البلكونة شوفت العنكبوت في البحر قدّامي"... مؤكدةً أنها خافت كثيراً من يوم الحساب، ومن وقتها قررت أن تعتزل الفن.
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