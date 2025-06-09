ليلى طاهر تشن هجوماً لاذعاً على الممثلين الجدد

شنّت النجمة المعتزلة ليلى طاهر هجوماً لاذعاً على الممثلين الجدد الذين وصفتهم بأنهم "نجوم لا يعرفهم أحد"، وانتقد طريقة تعاملهم مع الشهرة، حيث تسيطر عليهم "الغرور"، وهو ما يشكو منه المتعاملون مع الجيل الجديد.

وتمنت النجمة المصرية المخضرمة لو أنها تمكنت من الاستمرار بالتمثيل حتى آخر يوم في حياتها، لكن ما شهده الوسط الفني من متغيرات سلبية يحول دون ذلك، ولا سيما على مستوى القصص والمواضيع المطروحة وتراجع قيمة الفن نفسه.

وأكدت أنها فكرت مراراً في العودة للفن بعد تقديم آخر عمل لها وهو الجزء الرابع من "الباب في الباب" 2014، لكنها باتت تشعر أنها ستكون "ثقيلة وغريبة" على الوسط الفني بعد أن تغيرت قيم ومفاهيم كثيرة، وأصبح كل شيء مختلفاً كل الاختلاف عما تربّت عليه في زمن الفن الجميل.

وتواجه النجمة المصرية دائماً شائعات حول مرضها ووفاتها وهو ما يجعلها في غاية الغضب والتوتر، وهو ما يدفعها للدفاع عن نفسها ورفض هذا النوع من الشائعات وقد عبرت مراراً عن انزعاجها من هذا الأمر.

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