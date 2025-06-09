حكيم يعود الى العالمية خلال مشاركته في مهرجان أوسلو للموسيقى

بعد عودته إلى المهرجانات العالمية الكبرى، أبهر النجم حكيم جمهوره خلال مشاركته في حفل ضخم ضمن فعاليات "مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية"، في ثاني مشاركة له بالمهرجان، والرابعة التي يغنّي فيها بالنرويج بعد مشاركته بالغناء في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، وإحيائه واحدة من الحفلات المهمة هناك.

"مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية" أُقيمت دورته الأولى عام 1994، وفي إعلانه عن الحفل حدّد المهرجان مجموعة من أشهر الأغنيات التي شكّلت محطات بارزة في مشوار حكيم الغنائي مثل: "ولا واحد ولا مية" و"السلامو عليكو"و "آه ياقلبي" و"الليلة ليلتك"...

حكيم عبّر عن سعادته وفخره بمشاركته في المهرجان الذي يدعو إليه سنوياً نجوم الغناء العالميين أصحاب التجارب الموسيقية المتنوعة، مشيراً إلى أن المهرجان يحتفي سنوياً بالموسيقى الشعبية من كل أنحاء العالم ويوجه الدعوة الى النجوم لتقديم عروضهم في 14 موقعاً مختلفاً في أوسلو في مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية، بما في ذلك الشعبي والجاز الأفريقي والسامبا والشانسون الفرنسي والإلكترونيكا والهيب هوب.

يُشار إلى أن "مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية" سبق أن شارك في حفلاته عدد من أبرز المطربين والموسيقيين العالميين من كل أنحاء العالم.

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