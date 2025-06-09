أحمد سعد يحسم الجدل الذي دار حول اعتزاله الغناء

حسم الفنان أحمد سعد الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية حول اعتزاله الغناء عقب إعلانه إزالة الوشم من على ذراعه وقوله "تبتُ الى الله"، حيث أعلن عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" عن موعد إحيائه أول حفل غنائي، بعد عودته من أداء مناسك الحج، نافياً بذلك بشكل غير مباشر الشائعات التي تردّدت أخيراً حول اعتزاله الفن

وروّج أحمد سعد لحفله المرتقب ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك الحالي، حيث من المقرر أن يُقام الحفل يوم الجمعة 13 حزيران (يونيو) الحالي، في نادي الشمس، أحد النوادي الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

ونشر سعد بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام"، مع التعليق: "أحمد سعد لايڤ في حفل نادي الشمس يوم الجمعة 13 – 6... جاهزين؟".

وكانت قد انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول اعتزال أحمد سعد الفن، بعد مشاركته جمهوره لحظات روحانية خلال أدائه مناسك الحج، الى جانب منشورات تعكس تغييرات في نمط حياته؛ ما دفع البعض الى التكهن بابتعاده عن الساحة الفنية، إلا أن إعلانه عن هذا الحفل المرتقب جاء كرسالة ضمنية تؤكد استمراره في تقديم الأغاني.

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