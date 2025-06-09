لماذا لم يلحن تامر عاشور لأصالة لمدة 14 عاماً.. الفنان يجيب!

هذا هو سبب عدم تلحين تامر عاشور لأصالة!

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تامر عاشور يتحدث عن نجاح "هيجيلي موجوع"

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تامر عاشور يتعاون مع أصالة بلحن "كلام فارغ"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 01:24 مساءً - كشف الفنانعن السبب وراء عدم تلحينه للنجمةعلى مدار 14 عاماً، كما تحدث عن نجاح أغنية "هيجيلي موجوع"، كاشفاً عن أكثر المواقف الكوميدية التي حدثت معه، و"الكوميكس" الذي تعرض له بسبب هذه الأغنية.وكان ذلك خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "DMC".تحدث الفنانعن سبب عدم تلحينه للنجمةعلى مدار 14 عاماً؛ حيث قال: "مجتش الفرصة، وأصالة أنا بعشقها جداً، وكنت قدّمت لها من 14 سنة لحناً وأنا في البدايات لم يكن لي اسم، وأخذت بالفعل اللحن كان اسمه "بقى طبيعي"، كان داخل ألبوم "بقى طبيعي"، وكان الألبوم حلواً جداً".وأكمل: "وعديت أعوام كثيرة وانشغلت في الغناء، وبعدها تقابلنا في حفلة واتكلمنا مع بعض أثناء رجوعنا من الحفل، واتفقنا إننا لازم نشتغل مع بعض ونعمل حاجة قوية، لأني بحب أصالة جداً على المستوى الشخصي أيضاً".كما تطرقخلال الحلقة، في الحديث عن نجاح أغنيته "هيجيلي موجوع"، وعن عدد "الكوميكس" الكوميدية والطريفة التي تم تصميمها على هذه الأغنية، حيث قال: "دكاترة الأسنان دائماً يغنون هيجيلي موجوع، يقولك هديله أسبوع ويجيلي موجوع".وتابع عاشور: "أنا لو رُحت لأي دكتور في أي وقت يقولي كدا أهو جتلي موجوع، وأكتر حاجة ضحّكتني جداً الكوميكس اللي خلص مرتّبه أول الشهر، ويعمل كوميك على ساندوتش الفول يتكلّم".اطلعوا على أبرز الألبومات الغنائية في صيف 2025.. منافسة شديدة بين النجوموكانت المُطربةقد طرحت خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعام 2025، والتي جاءت بعنوان "كلام فارغ" باللهجة المصرية، وذلك عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وقد حققت الأغنية ما يتجاوز أكثر من 2 مليون مُشاهدة منذ طرحها.وجاءت الأغنية من ألحان الفنانومن كلمات منة القيعي، والتوزيع الموسيقي لـ فهد، وتقول كلمات الأغنية: "كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك.. ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك.. مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي.. لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك".

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