أمل وجورج كلوني يُنفيان شائعات الانفصال بظهورهما معًا في "جوائز توني 2025"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 01:24 مساءً - خطف الثنائي الشهير جورج وأمل كلوني الأنظار أمس، بحضورهما الطاغي في حفل توزيع جوائز توني الثامن والسبعون Tony Awards 2025، في قاعة راديو سيتي الموسيقية التاريخية بمدينة نيويورك، والذي يهدف إلى تكريم التميز في المسرحيات الدرامية والمسرحيات الغنائية المعروضة على مسارح برودواي، وبظهورهما هذا نفوا الشائعات التي طالتهما مؤخرًا بخصوص انفصالهما.

أمل وجورج كلوني يتألقان في حفل جوائز توني ال78

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النجم العالمي جورج كلوني، البالغ من العمر 64 عامًا، كان مرشحًا أمس لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن مسرحيته "ليلة سعيدة وحظ سعيد-Good Night, and Good Luck"، ولكن لم يُحالفه الحظ في الفوز، واقتنصها الممثل كول إسكولا، البالغ من العمر 38 عامًا، عن دوره في مسرحية " Oh, Mary".

ورغم أن كلوني لم يُحالفه الحظ في نيل الجائزة، إلا أنه نجح في خطف الأنظار إليه، بظهوره على السجادة الحمراء بصحبة زوجته أمل كلوني، 47 عامًا، وذلك بعد غياب فترة طويلة عن الظهور معًا في المحافل الرسمية، ما أثار شائعات احتمالية الطلاق حولهما.

وارتدى جورج بدلة سوداء كلاسيكية، بينما بدت أمل كلوني متألقة بفستان أبيض طويل مُرصّع، وحملت معه حقيبة يد بيضاء، وظهر عليهما التناغم وهما يلتقطان الصور على السجادة الحمراء، قبل دخول القاعة.

مسرحية Good Night, and Good Luck"

يذكر أن مسرحية Good Night, and Good Luck مأخوذة عن فيلم سياسي لعام 2005، وتتناول سيرة الصحفي إدوارد موراو وصموده أمام السيناتور مكارثي. وحققت إيرادات قياسية منذ بداية عرضها في أبريل الماضي حتى بلغت أكثر من 4 ملايين دولار في أسبوع واحد.

القائمة الكاملة لجوائز توني لعام 2025

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أفضل كتاب مسرحي موسيقي: "Maybe Happy Ending"

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: Maybe Happy Ending"

أفضل أداء لممثل في دور رئيسي: كول إسكولا - "Oh, Mary!"

أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي: سارة سنوك - " The Picture of Dorian Gray"

أفضل أداء لممثل في دور رئيسي في مسرحية موسيقية: دارين كريس - " Maybe Happy Ending"

أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي في مسرحية موسيقية: نيكول شيرزينغر - "Sunset Blvd"

أفضل أداء لممثل في دور داعم في مسرحية: فرانسيس جو - "Yellow Face"

أفضل أداء لممثلة في دور داعم في مسرحية: كارا يونغ - "Purpose"

أفضل أداء لممثل في دور داعم في مسرحية موسيقية: جاك مالون - "Operation Mincemeat: A New Musical"

أفضل أداء لممثلة في دور داعم في مسرحية موسيقية: ناتالي فينيتيا بيلكون - "Buena Vista Social Club"

أفضل تصميم ديكور مسرحي: ميريام بويثر - " Stranger Things: The First Shadow"

أفضل تصميم ديكور مسرحي لمسرحية موسيقية: دان لافري وجورج ريف - " Maybe Happy Ending"

أفضل تصميم أزياء لمسرحية: مارغ هورويل - "The Picture of Dorian Gray"

أفضل تصميم أزياء لمسرحية موسيقية: بول تازويل - "Death Becomes Her"

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية: جون كلارك - " Stranger Things: The First Shadow"

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية موسيقية: جاك نولز - "Sunset Blvd"

أفضل تصميم صوت لمسرحية: بول أرديتي - " Stranger Things: The First Shadow"

أفضل تصميم صوت لمسرحية موسيقية: جوناثان دينز - " Buena Vista Social Club"

أفضل مخرج: سام بينكلتون - " Oh, Mary!"

أفضل مخرج مسرحي موسيقي: مايكل أردن - " Maybe Happy Ending"

أفضل تصميم رقصات: باتريشيا ديلجادو وجاستن بيك - " Buena Vista Social Club"

أفضل توزيع موسيقي: ماركو باجويا - " Buena Vista Social Club"

أفضل مسرحية: "Purpose

أفضل مسرحية موسيقية: "Maybe Happy Ending "

أفضل إعادة إحياء لمسرحية: " Eureka Day"

أفضل إعادة إحياء لمسرحية موسيقية: " Sunset Blvd"

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