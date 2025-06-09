أكرم حسني يشارك صوراً طريفة مع مصطفى غريب.. هكذا ظهرا

هكذا ظهر أكرم حسني ومصطفى غريب في إجازتهما

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أحدث أعمال أكرم حسني ومصطفى غريب الفنية

أولى بطولات مصطفى غريب

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 01:24 مساءً - وثق النجممن خلال عدد من الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لحظات طريفة وكوميدية جمعته بالفنانوذلك أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.وشاركالصور مع، وعلّق عليها مستعيناً بـ"النكتة" التي كان يكررها مصطفى في مسلسله الرمضاني "أشغال شقة جداً"، والتي لم يكملها حتى نهاية المسلسل، ليعلن بطريقة غير مباشرة عن وجود جزء ثالث من العمل.نشر النجم، عبر حسابه على "إنستغرام"، عدداً من الصور التي جمعته بالفنان، وظهر الثنائي داخل حمام السباحة في موقف طريف وكوميدي؛ حيث كان أكرم داخل حمام السباحة، ومصطفى غريب يستعد للقفز في الماء.وعلّق أكرم على الصور: "ابن مدرس السباحة ومدربة الجمباز، بحبك يا صاصا"، ليرد عليه مصطفى من خلال خاصية التعليقات قائلاً: "أحلى كابتن في حياتي".وقد تفاعل عدد كبير من أصدقائهما النجوم، بالإضافة إلى جمهورهما ومحبيهما مع الصور، معبرين عن إعجابهم بالأجواء المرحة التي جمعت الثنائي وخفة ظلهما، والتي توضح مدى علاقة الصداقة القوية التي تربطهما."الكابتن" هو أحدث الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان، وعرضت في موسم دراما رمضان الماضي 2025، وجاءت حبكة العمل في إطار درامي كوميدي، حول قصة الطيار حسام عز الدين، الذي يجسد شخصيته أكرم حسني، الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، مما يتسبب في سقوط الطائرة.وبعد الحادث، يجد حسام نفسه الناجي الوحيد، لكنه يُفاجأ بظهور أرواح بعض الركاب الذين يطلبون مساعدته في إتمام مهام عالقة؛ بهدف إنقاذ أرواحهم.وضم المسلسل كوكبة أخرى من النجوم، وهم: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف: محمد عبدالرحمن توتا، وخالد كمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.اطلعوا على شريف حافظ من ضابط شرطة لممثل موهوب.. فنانون تركوا مهنتهم من أجل التمثيلمن جهة أخرى، تصدر اسم الفنانترند مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض أولى بطولاته الدرامية "بريستيج"، ويعتبر هذا المسلسل أولى تجاربه الدرامية، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "أشغال شقة"، وعرض المسلسل خلال 8 حلقات فقط، وسيتم عرض حلقتين أسبوعياً، وعلى مدار الأسبوع، قام مصطفى غريب بالترويج للعمل عبر حسابه على إنستغرام.يشارك في بطولة مسلسل "بريستيج" عدد كبير من الأبطال، من بينهم محمد عبد الرحمن الذي ظهر في البرومو بدور عامل المقهى، الذي يتحول إلى شاهد في جريمة شهيرة، ومصطفى غريب؛ الذي يقوم بدور محامٍ؛ يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار.المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتأليف إنجي أبو السعود، ويضم فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في أعمال مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو". يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى عبد العاطي.كما تألقخلال الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، والذي دارت أحداثه حول معاناة الطبيب الشرعي حمدي () وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات؛ من خلال استعانتهما بهنّ من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهنّ: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، دنيا ماهر، وإنتصار.يمكنكم قراءة: بعد دعم هشام ماجد وأسماء جلال لهم.. مسلسلات وأفلام تناولت مرض التوحد

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