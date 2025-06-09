القائمة الكاملة لجوائز توني 2025.. وأبرز النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 01:24 مساءً - أقيم مساء أمس، حفل توزيع جوائز توني السنوي الثامن والسبعون، في قاعة راديو سيتي الموسيقية التاريخية بمدينة نيويورك، والتي تُمنح للإنجازات المتميزة في المسرح الأمريكي، وشهد الحفل حضور عدد ضخم من النجوم وأعمدة المسرح، وحصدت العروض والفنانين جوائز قيّمة وسط حالة من الحب والتشجيع.

جوائز توني 2025.. حضور قوي وعروض مميزة

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افتتحت نجمة فيلم "Wicked" سينثيا إيريفو الحفل بأغنية حماسية نالت استحسان الجمهور، كما شهد الحفل عدد من العروض الفنية، من بينها أغنية "Sunset Blvd" التي قدمها شيرزينغر ودارين كريس، وأداء هيلين جيه لأغنية "Maybe Happy Ending"، بالإضافة إلى تابلوه مسرحي لطاقم عمل "Hamilton".

كما قدم طاقم عمل "Pirates! The Penzance Musical" و"Floyd Collins" و"Buena Vista Social Club" عروضًا مميزة خلال الحفل.

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وجاء من أبرز الحضور؛ جورج وأمل كلوني، وكينو ريفز، وجوناثان غروف، وبروك شيلدز، سارة سنوك، وكايتي هولمز، كما كانت وساراه إيريفو، وأوبرا وينفري، وسارة بولسون ضمن مقدمي الحفل، وخطفت أوبرا وينفري الأنظار بحضورها الطاغي. كما حضر أيضًا من المرشحين نيكول شيرزينغر، وكولين إسكولا، ودارين كريس.

وفازت مسرحية "Purpose "بجائزة توني لأفضل مسرحية، بينما فازت مسرحية " Maybe Happy Ending"، إحدى أكثر المسرحيات ترشيحًا، بجائزة أفضل مسرحية موسيقية.

وكانت نجمة مسرحية "Succession" سارة سنوك من أوائل الفائزين في تلك الليلة، حيث حصدت أول جائزة توني لها على الإطلاق لأفضل أداء لممثلة في دور رئيسي في مسرحية عن مسرحية " The Picture of Dorian Gray".

كما فازت نيكول شيرزينغر بأول جائزة توني لها على الإطلاق هى الأخرى لأفضل أداء لممثلة في دور رئيسي في مسرحية موسيقية عن دورها في شخصية نورما ديزموند في النسخة الجديدة من مسرحية " Sunset Blvd".

يذكر أن جوائز توني، التي تُمنح للإنجازات المتميزة في المسرح الأمريكي، سُميت باسم الممثلة والمنتجة أنطوانيت بيري، وقد أسست عام ١٩٤٧ من قِبل جناح المسرح الأمريكي، وتهدف إلى تكريم التميز في المسرحيات والمسرحيات الغنائية المعروضة على مسارح برودواي.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز توني لعام 2025

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أفضل كتاب مسرحي موسيقي: "Maybe Happy Ending"

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: Maybe Happy Ending"

أفضل أداء لممثل في دور رئيسي: كول إسكولا - "Oh, Mary!"

أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي: سارة سنوك - " The Picture of Dorian Gray"

أفضل أداء لممثل في دور رئيسي في مسرحية موسيقية: دارين كريس - " Maybe Happy Ending"

أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي في مسرحية موسيقية: نيكول شيرزينغر - "Sunset Blvd"

أفضل أداء لممثل في دور داعم في مسرحية: فرانسيس جو - "Yellow Face"

أفضل أداء لممثلة في دور داعم في مسرحية: كارا يونغ - "Purpose"

أفضل أداء لممثل في دور داعم في مسرحية موسيقية: جاك مالون - "Operation Mincemeat: A New Musical"

أفضل أداء لممثلة في دور داعم في مسرحية موسيقية: ناتالي فينيتيا بيلكون - "Buena Vista Social Club"

أفضل تصميم ديكور مسرحي: ميريام بويثر - " Stranger Things: The First Shadow"

أفضل تصميم ديكور مسرحي لمسرحية موسيقية: دان لافري وجورج ريف - " Maybe Happy Ending"

أفضل تصميم أزياء لمسرحية: مارغ هورويل - "The Picture of Dorian Gray"

أفضل تصميم أزياء لمسرحية موسيقية: بول تازويل - "Death Becomes Her"

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية: جون كلارك - " Stranger Things: The First Shadow"

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية موسيقية: جاك نولز - "Sunset Blvd"

أفضل تصميم صوت لمسرحية: بول أرديتي - " Stranger Things: The First Shadow"

أفضل تصميم صوت لمسرحية موسيقية: جوناثان دينز - " Buena Vista Social Club"

أفضل مخرج: سام بينكلتون - " Oh, Mary!"

أفضل مخرج مسرحي موسيقي: مايكل أردن - " Maybe Happy Ending"

أفضل تصميم رقصات: باتريشيا ديلجادو وجاستن بيك - " Buena Vista Social Club"

أفضل توزيع موسيقي: ماركو باجويا - " Buena Vista Social Club"

أفضل مسرحية: "Purpose"

أفضل مسرحية موسيقية: "Maybe Happy Ending "

أفضل إعادة إحياء لمسرحية: " Eureka Day"

أفضل إعادة إحياء لمسرحية موسيقية: " Sunset Blvd"

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