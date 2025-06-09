لأول مرة .. هكذا علق عاصي الحلاني على إنفصال ابنته ماريتا !

أول تعليق لعاصي الحلاني على إنفصال ابنته ماريتا

تأكيدات من المقربين على الانفصال

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أول ظهور لماريتا الحلاني بعد الإنفصال

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 01:24 مساءً - علق النجم اللبنانيلأول مرة على طلاق ابنتهمن المنتج الفني كميل أبي خليل، والذي تم مؤخرًا وتداولته الكثير من المواقع والصفحات الفنية اللبنانية.وجاء هذا الانفصال بعد أقل من عامين على زواجهما، وكان ذلك بعد حذف ماريتا جميع الصور التي تجمعها بكميل من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.علق الفنانلأول مرة على إنفصال ابنته ماريتا عن زوجها خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قال : "الحياة هي قسمة ونصيب.. ثمة أزواج يكملون مع بعضهم والبعض الآخر لا يحالفهم الحظ وكل انسان يفعل ما يراه مناسبا له".وكانت العديد من المصادر المقربة من الطرفين قد أكدت خبر الانفصال بينوكميل أبي خليل والذي تم في هدوء تام وتفاهم بين الطرفين وبدون حدوث أي مشكلة، فيما لم تكشف المصادر عن الأسباب التي أدت إلى انفصال ماريتا وكميل، لاسيما وأنهما تزوجا بعد قصة حب جمعتهما، فيما ينتظر المتابعين تطورات القصة والتي سيتظهر خلال الأيام المقبلة.يذكر أن، كانت قد احتفلت بزفافها على كميل أبي خليل في شهر يونيو عام 2023 وسط أجواء مبهجة بحضور الأسرة والأصدقاء من مشاهير الفن والإعلام، وخطفت ماريتا الأنظار بإطلالتها الرقيقة في، والتي شبهها البعض بإطلالة الأميرات، ودخلت إلى حفل الزفاف وهي ممسكة بيد والدها، وعلامات الفرح والسعادة تعلو وجهها.تعرفوا على بعد أنباء انفصالها .. هكذا أطلت ماريتا الحلاني لأول مرة!وفي خطوة غير متوقعة؛ فاجأت الفنانة اللبنانيةمتابعيها وجمهورها بأنها ستشارك في فيديو كليب شقيقها الوليد بأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "ناسي"، والتي تم طرحها عبر منصات الموسيقى المختلفة.وكان الوليد الحلاني قد روج للأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ والتي تحمل اسم "ناسي"، وفاجأ جمهوره بظهور شقيقتهمعه الكليب؛ وهذا يُعد الظهور الأول لماريتا بعد أنبار انفصالها، مما أثار تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الأجتماعي.وقد ظهرت ماريتا الحلاني بملابس سوداء وهي تمسك لافتة مكتوباً عليها "01"، ثم ظهرت وهي تحمل قلباً بيدها، وقد أثار ظهورها العديد من أسئلة جمهورها ومتابعيها؛ حول وجود حياة جديدة، وتمهيداً لعودتها إلى الساحة الفنية، خصوصاً بعد الغياب الأخير.وتدور كلمات أغنية "ناسي" حول مشاعر الخذلان؛ حيث تقول كلماتها "ناسي اللي كانوا ناسي، لعبوا بإحساسي، لعبوها بيّا"، في إشارة واضحة إلى الخيانة العاطفية والتلاعب بالمشاعر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».