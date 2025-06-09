كيفانش تاتليتوغ يطلّ مجددا على الجمهور..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - صرّح النجم التركي كيفانش تاتليتوغ انه تلقى عرض بطولة مسلسل "خارج نطاق الاحتمالات"، ومن المقرر ان يُعرض على إحدى المنصات، لكن لم يُعرف بعد الشخصية التي سيقدمها فيه.



على صعيد آخر اتخذ كيفانش تاتليتوغ وزوجته، خبيرة الأزياء باشاك ديزر، قراراً بالانتقال إلى لندن، تمهيداً لمرحلة تعليمية جديدة لابنهما كورت إيفه.

ووفقاً للتقارير، فكّر الزوجان في شراء منزل، لكن بعد صعوبة العثور على عقار يناسب تطلعاتهما، قررا استئجار منزل بتكلفة شهرية قدرها 5000 دولار، ودفعا مقدمًا قيمة إيجار السنة كاملة، ما يعادل نحو 60,000 دولار.

