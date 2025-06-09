راقصة تقع على خشبة المسرح..عين وحسد؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الراقصة رشا مدلج جدلا كبيرا بين المتابعين، اذ قالت انها وقعت على خشبة المسرح، ما أدى الى دخول جزء من خشبة في خاصرتها وأخذت شكل عين.



وقد تمنى لها الكثير من المتابعين الصحة الجيدة والسلامة، مشيرين الى وجود الحسد في حياتها.

الجدير ذكره ان الراقصة رشا مدلج، تعد ناشطة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ لديها مليون متابع عبر صفحتها الخاصة، ومقاطعها تلاقي نسب مشاهدة كبيرة، كما انها دئاما تحرص على إجراء جلسات تصوير كل فترة تنال اعجاب الجمهور.



