نارين بيوتي تتحدث عن عقدها الماسي

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي عن عقدها الماسي الذي أهداها اياه زوجها رجل الأعمال رامي سمعو، قائلة: "لبست عقدي الألماس هدية رامي بالعرس بس حاسة هذا العقد ما أخذ حقه الكل ركز على الخاتم وما حدا ركز بالعقد".
على صعيد آخر تداول رواد مواقع التواصل فيديو لنارين بيوتي، وذلك في حفل خطوبة اليوتيوبر العراقية نور ستارز، ولاقى هذا الفيديو تفاعلا كبيرا بين الجمهور.
وأطلت نارين بيوتي بفستان باللون الأسود مع بطانة باللون البيج، من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب وقد جاء طويل وضيق وبقصة مميزة أبرزت جمال الجسم.
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