أمجد جمعة يطرح "السبع" بتوقيع عبد الوهاب خطيب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان أمجد جمعة أغنية بعنوان "السبع"، من كلماته وألحانه، وذلك عبر قناته الخاصة على يوتيوب، وقد صوّرها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج عبد الوهاب خطيب.



وتقول كلماتها:

"وقعت لا شالتي عماً،، ولا خال

منت مطعون بسيف القراب

لا نصب ع غيمات الليل

خیام حوال نجم سهيل

خيام واصرخ ع الملأ ياويل

واشكيلك

يوم الغاب عني وراح

غاب الحب والأفراح

لسا جراح فيي جراح

ياويلك

ع فراش السبع ناموا الذيابة

برخص التراب باعونی صحابی

بسما الوفا حلق الغرابي

وهاجر العقاب

وعدتك

ياحيف أنا اكسر وعدى ياحيف

اعبر دريك مثل الضيف

لالا

جيت او في وعودي وجيت

لفك بزنودي وجیت

زفك ع ورودي يا غزالة

مهلك مهلك

صميم القلب يندهلك

جاي الليلة دار أهلك

لجيبك

ناري ناري

بتطفى بدخلتك دارى

انتي بير أسراري

وأنا حبيبك

عدروب الورد مشوا الأصيلة

وحذار البرد ع صدري ميلي

وحق يلي كون عينها الكحيلة

ظنی ما خاب

جماعة مناح فيهن بس خصلة

على فراش السبع ناموا الذياب".

