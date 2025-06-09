كارين رزق الله تُعلّق على فيديو غنائها في "ستديو الفن"

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله الى حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان، وقد تسلّمت درعا تكريميا تقديرا لمسيرتها.

موقع "الفن" تواجد في المناسبة، وقد أجرينا مقابلة مع كارين رزق الله تحدثنا فيها عن هذه السهرة، أعمالها المقبلة، وحقيقة فيديو غنائها في برنامج "ستديو الفن" الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وتصدّر التريند، وحينها استغرب الجمهور ذلك وتسائلوا عما اذا كانت هي، أم فتاة تُشبهها، خصوصا وأن كارين اشتُهرت بالتمثيل لا الغناء.

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