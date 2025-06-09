نوال الزغبي تعلن: “ماضي وفات”.. المحطة الثانية من ألبوم “يا مشاعر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن غلاف أغنيتها الجديدة “ماضي وفات”، وهي ثاني أغنيات ألبومها المنتظر “يا مشاعر”، وذلك بعد النجاح الواسع الذي حققته الأغنية الأولى التي تحمل اسم الألبوم نفسه.

ونشرت الزغبي الغلاف الرسمي للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت قائلة: “أغنيتي الثانية ‘ماضي وفات’ من ألبومي الجديد ‘يا مشاعر’ ستصدر هذا الثلاثاء 10/6/2025.”

ألبوم “يا مشاعر” حجز مكانه بسرعة على الساحة الفنية، وامتد تأثيره إلى خارج حدود العالم العربي، حيث دخلت الأغنية الأولى ضمن قوائم الترند في ألمانيا، كندا، السويد وفرنسا، ما يعكس انتشار نوال الزغبي بين جمهورها في بلاد الاغتراب. كما حصدت الأغنية أكثر من 3.4 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، وتربعت ضمن الأغاني العربية الأكثر استماعًا على المنصات الرقمية في الشرق الأوسط.

الأغنية من كلمات أحمد عصام، توزيع وميكس وماسترينغ عمر صبّاغ، الذي أضفى لمساته المتقدّمة على العمل، أما الكليب فحمل توقيع المخرج رامي نبها، وجاء بأسلوب بصري مؤثر عكس مشاعر الخذلان والانكسار بتناغم فني راقٍ مع كلمات الأغنية.

وقد وصفت نوال ألبومها الجديد بأنه عمل وجداني يعكس مرحلة نضج فني وإنساني في مسيرتها، مؤكدةً أنه يعبّر عنها كما لم يفعل أي عمل سابق.