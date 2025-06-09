بعد 9 سنوات.. شيرين عبد الوهاب تعود إلى “موازين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مشاركتها في مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم”، حيث ستحيي حفلًا ضخمًا في ختام فعاليات الدورة الـ20 من المهرجان الأضخم في أفريقيا والعالم العربي، والمقام في العاصمة المغربية الرباط.

وشاركت شيرين عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بوستر الحفل المرتقب، المقرر إقامته في 28 حزيران (يونيو) الجاري على مسرح النهضة، ووجّهت من خلاله رسالة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى، قائلة: “جمهوري الحبيب الغالي، عيد سعيد عليكم، انتظروني في حفل موازين المغرب”.

وتُعد هذه المشاركة عودة مرتقبة لشيرين بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كانت آخر مشاركاتها في الدورة الـ15 من المهرجان عام 2016. وتُختتم بحفلها واحدة من أبرز الدورات في تاريخ “موازين”، ما يضفي على الحدث طابعًا خاصًا بالنسبة لجمهورها المغربي والعربي.

من المنتظر أن تقدّم شيرين خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها، بما في ذلك الأعمال التي طرحتها مؤخرًا، وسط ترقّب واسع من جمهورها ومحبيها في المغرب.

يُذكر أن الدورة الحالية من مهرجان “موازين” تشهد مشاركة واسعة من نجوم الغناء في الوطن العربي، من أبرزهم: محمد حماقي، كارمن سليمان، نانسي عجرم، وميريام فارس، وسط توقّعات بحضور جماهيري كثيف يمتد على مدار تسعة أيام من الفعاليات الفنية المتنوعة.