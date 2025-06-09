أحلام بتصريح جريء عن تسليف المال.. وتثير تفاعلاً واسعًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة الإماراتية أحلام تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الصريحة حول مسألة تسليف المال، مؤكدة أنها تتبنى فلسفة خاصة في التعاملات المالية مع من حولها، حتى لو كانوا من المقرّبين.

وجاء حديث أحلام على هامش مشاركتها في منتدى الإعلام العربي، حيث رُوّج لمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تردّ بكل وضوح على سؤال طُرح عليها حول إمكانية إقراض المال للآخرين، فقالت: “أنا سياستي في حياتي ما أسلف أحد، لكن إذا أحد طلب مني شيء وأقدر عليه، أعطيه وأقوله هذا مني لك. لأن إذا تبغى تخسر أحد، سلفه”.

وأضافت موضحة: “الأولين يقولون السلف تلف، وأنا ليش أخسر ناس أحبهم وأنا قادرة أساعدهم. أحب إنهم يذكروني بكلمة حلوة، ويعرفوا أني ما قصّرت، بس في نفس الوقت ما أسلف”.

وقد انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض لموقف النجمة الخليجية؛ إذ أيدها البعض واعتبروا تصريحاتها تعكس الحكمة والكرم في آن، بينما رأى آخرون أن بعض الناس قد لا يقبلون المساعدة دون التزام بردّ المال، ما يجعل هذا الأسلوب غير مقبول لديهم.

رغم الانقسام، تبقى تصريحات أحلام نموذجًا لمواقفها الجريئة والواضحة التي تميّزها دائمًا، وتضعها في صدارة الاهتمام الجماهيري والإعلامي.