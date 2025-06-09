هيثم سعيد يتراجع عن قرار الاعتزال ويعود إلى الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان هيثم سعيد عودته رسميًا إلى الساحة الفنية، بعد فترة من التراجع والتوقف عن إصدار الأعمال الجديدة، مؤكدًا أن قراره السابق لم يكن اعتزالًا تامًا للفن، بل تعليقًا مؤقتًا بسبب ظروف خاصة، أبرزها الهجرة.

وقال هيثم في بيان رسمي: “تراجعت عن قرار ابتعادي عن الفن، والحمد لله عندي حفلات إن شاء الله السنة دي في السعودية وسيدني ولندن”.

وأضاف: “أنا كنت قايل تحديدًا إني هوقف إصدار أغاني جديدة عشان هاجرت، لكني مستمر في حفلاتي هنا وفي الوطن العربي”.

ويستعد هيثم سعيد للمشاركة في حفل ضخم يقام في “جدة دوم”، ويجمعه بعدد من نجوم الألفية، من أبرزهم الفريق الأمريكي الشهير Blue، والنجم العالمي Massari، إلى جانب الفنانة جنات وعدد من النجوم الآخرين، في سهرة موسيقية مرتقبة.

وكان هيثم قد أثار الجدل والتفاعل منذ أشهر حين أعلن اعتزاله الفن بسبب شعوره بعدم التقدير وغياب الفرص، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالهجرة. وقد حظي بدعم كبير من زملائه في الوسط الفني، على رأسهم الفنان تامر حسني، الذي وجّه له رسالة مؤثرة عبر “إنستغرام” عبّر فيها عن حزنه لرؤية فنان موهوب يعاني من الإحباط.

وكتب تامر في رسالته: “أنا أكيد أزعل لما أشوف فنان جميل زيك يصيبه اليأس بالشكل ده.. فاهمك وحاسس بيك، بس أنا كملت رغم كل الحروب والظروف، وكنت دائمًا مؤمن بالشغف والإصرار”.

عودة هيثم سعيد إلى الغناء تمثل محطة جديدة في مشواره الفني، وتعكس رغبة قوية في تجاوز الأزمات ومواصلة العطاء، وسط ترحيب لافت من جمهوره ومحبيه في الوطن العربي وخارجه.