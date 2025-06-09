تقرير بريطاني يُشعل الجدل: سرطان الملك تشارلز غير قابل للشفاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار تقرير صحفي صدر يوم أمس السبت موجة كبيرة من الجدل، بعد أن أكّد الشائعات التي تم تداولها منذ فترة طويلة، والتي تفيد بأن حالة الملك تشارلز الصحية “قابلة للعلاج ولكنها غير قابلة للشفاء”، وهو ما يُنطبق على عدد كبير من كبار السن المصابين بالسرطان.

وعلى الرغم من محاولات مساعدي العاهل البريطاني التأكيد بأن الملك ينتصر في معركته ضد المرض، إلا أن التقرير الجديد يُعيد فتح ملف وضعه الصحي الدقيق، مشيرًا إلى أن حياته لا تزال معرضة للخطر، وقد يفارق الحياة في أي لحظة نتيجة العلاج نفسه.

الكاتبة البريطانية البارزة كاميلا توميني، المحررة المساعدة في صحيفة “دايلي تلغراف”, زعمت في تقريرها أن الملك تشارلز لن ينتقل أبدًا للعيش في قصر باكنغهام لأسباب صحية، وكتبت: “الحديث الآن هو أنه قد يموت بسبب علاج السرطان بعد برنامج علاجي صارم”، موضحة أن سن الملك المتقدم (76 عامًا) وضعف مناعته يجعلان من العلاج الكيماوي خطرًا إضافيًا على حياته.

وكان الملك البريطاني قد صرّح في وقت سابق أنه تجاوز المرحلة الحرجة من مرضه، وأكد عودته إلى كتابة يومياته الكاملة بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، في محاولة لطمأنة الرأي العام البريطاني حول وضعه الصحي.