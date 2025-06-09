كندة علوش تروي للمرة الأولى أسباب إخفاء إصابتها بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة شجاعة أثارت تفاعلًا واسعًا، كشفت الفنانة السورية كندة علوش للمرة الأولى عن تفاصيل معركتها مع مرض السرطان، مؤكدة أنها قررت إخفاء مرضها في البداية رغبةً في الحفاظ على نمط حياة طبيعي، ورفضًا للتعاطف الزائد.

وخلال ندوة صحافية، صرّحت كندة: “أخفيت مرضي لأني ما كنتش قادرة أتقبل التعاطف والطبطبة وقتها.. كنت عايزة أعيش حياتي بطريقة عادية، ونشرت الخبر بعد ما بدأت أستعيد عافيتي، علشان أعطي صورة إيجابية لأي مريض”.

وأوضحت أن تجربتها المرضية أكسبتها وعيًا جديدًا بقيمة الدعم النفسي، مشيرة إلى أن النساء اللواتي خضن تجارب مشابهة يمتلكن القدرة على “إنارة المناطق المعتمة” في حياة المريضة، في إشارة إلى أهمية مشاركة الخبرات الشخصية وزرع الأمل.

تفاعل الجمهور مع كلمات كندة بشكل كبير، حيث اعتُبرت صراحتها نموذجًا للقوة والوعي، ورسالة دعم لكل من يخوض معركة مشابهة. وقد أشاد محبوها بشجاعتها وحرصها على أن تكون مصدر إلهام للآخرين، في موقف يعكس وعيها المجتمعي ودورها المؤثر كنجمة.

يُذكر أن آخر أعمال كندة علوش كان مشاركتها في بطولة مسلسل “إخواتي”، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، إلى جانب نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وضيوف شرف منهم محمد ممدوح وأحمد حاتم.