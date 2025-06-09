خالد سليم: “عانيت من حب يعطّل.. والغيرة كانت سبب أزمات كثيرة في حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان خالد سليم ضيفًا على برنامج “سبوت لايت” إلى جانب النجمة داليا البحيري، في لقاء استعادا خلاله ذكريات فيلمهما الشهير “سنة أولى نصب” الذي عُرض قبل 21 عامًا، وشكّل انطلاقة قوية لهما على الساحة الفنية.

وخلال الحوار، تطرق خالد سليم إلى تفاصيل من حياته الشخصية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدّث بصراحة عن تأثير الحب السلبي في حياته المهنية.

وقال: “في حب بيعطّل، وأنا عانيت منه. لما بيكون في غيرة زائدة، والطرف التاني مش متفهم طبيعة شغلي وساعات التصوير الطويلة، بتزيد الأزمات. بس لما لاقيت الحب الحقيقي، سعيت وراه لحد ما وصلت له”.

وفي سياق آخر، شارك خالد سليم متابعيه عبر “إنستغرام” صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير له، التُقطت خلال حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، وظهر في الصور إلى جانب أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”، وبجوار النجمة ياسمين عبد العزيز.

وأرفق الصور بتعليق قال فيه: “شكرًا لكل الجمهور على كل الدعم، ومليون مبروك للفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز”.

يُذكر أن مسلسل “وتقابل حبيب” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، منة عرفة، بتول حداد، وإنجي كيوان، وعدد من النجوم.