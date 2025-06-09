أداء ياسمين صبري يعرّضها لانتقادات لاذعة من ناقد معروف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الناقد الفني المصري طارق الشناوي انتقادات لاذعة للفنانة ياسمين صبري بسبب أدائها في فيلم “المشروع X”، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي وتشارك في بطولته إلى جانب النجم كريم عبد العزيز.

وفي لقاء تلفزيوني ضمن برنامج ET بالعربي، علّق الشناوي على أداء أبطال الفيلم قائلاً: “كريم عبد العزيز في الفيلم ده لم يكن في أفضل حالاته”، ليفتح الباب بعدها لانتقاد مباشر لأداء ياسمين صبري قائلاً بسخرية: “ممكن تكون اتعلمت تركب الفسبة، لكن الأهم من الفسبة تتعلم التمثيل”.

وتناول الشناوي أيضًا أداء باقي أبطال الفيلم مثل إياد نصار، هنا الزاهد، وأحمد غزي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن العمل جاء دون التوقعات من ناحية الأداء العام لبعض الشخصيات.

ويُعرض فيلم “المشروع X” حاليًا في دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، ويُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية هذا العام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية والتشويق، حول عالم مصريات يخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر، وتم تصويره في أربع دول هي: مصر، تركيا، إسبانيا، وإيطاليا.