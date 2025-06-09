مايلي سايرس تثير الجدل باعترافات صادمة عن تعاطيها للمخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة العالمية مايلي سايرس موجة من الجدل بعد تصريحاتها الصريحة بشأن تعاطيها للمخدرات، وكشفها عن الطرق التي كانت تستخدمها لإخفاء الأموال التي أنفقتها على المخدرات عن محاسبتها الخاصة.

وفي مقابلة إذاعية ضمن بودكاست عبر قناة “The Ringer”، اعترفت سايرس بأن المخدرات كانت من أكثر الأمور التي أنفقت عليها أموالًا في حياتها، وقالت: “كانت التكلفة الأكبر في حياتي. ولإخفاء الإنفاق عن محاسبي، كنت أدّعي أني أشتري ملابس قديمة في مزادات علنية، فكانت الشيكات تُصرف بآلاف الدولارات، بينما كانت تُنفق على المخدرات”.

وتابعت النجمة الحائزة على شهرة عالمية، أن محاسبتها كانت تطلب رؤية المشتريات، وأضافت سايرس ضاحكةً: “كانت تسألني باستمرار: أين قميص جون لينون الأصلي الذي اشتريته بـ15 ألف دولار؟ فأردّ: إنه في الطابق العلوي، هل ترغبين برؤيته؟ ولهذا السبب كنت أشتري ملابس قديمة بكثرة خلال تلك الفترة”.

كما أشارت مايلي إلى تأثير الإدمان على أسلوبها الفني، قائلةً إن كتابتها للأغاني تختلف كليًا عندما تكون رصينة، وأضافت: “أشعر بأن الأمور تتغير عندما أكتب بدون مخدرات. لا أستطيع إنتاج أغنيات مثل Tangerine عندما أكون في حالة صفاء تام”.

تصريحات مايلي فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول تأثير الإدمان على حياة النجوم، وعلاقتهم بمحيطهم المهني والفني.