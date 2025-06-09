زوجة إسماعيل الليثي تتّهمه بضربها وسرقة أموالها.. والأخير يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو صادم نشرته خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة الفنان الشعبي المصري إسماعيل الليثي، ظهرت فيه وهي في حالة بكاء هستيرية، تستغيث وتوجه اتهامات خطيرة لزوجها بالاعتداء عليها وسرقتها.

وظهرت شيماء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “تيك توك”، وهي تصرخ قائلة: “بصوا يا جماعة إسماعيل عمل فيا إيه، ضربني وخد فلوسي وشقايا كله، وكسر لي تليفوناتي، وخد دهبي كله. عشر سنين وأنا مستحملة، وبوظ لي وشي، وجسمي متقطع.. أنا عايزة حقي يا جماعة”.

وأضافت:“صحيت ملقتش بناتي، خدهم وخد دهبي ومفتاح عربيتي والفلوس.. أنا عايزة حقي وحد يلحقني”.

الفيديو أثار موجة واسعة من التعاطف والتفاعل على مواقع التواصل، وسط مطالبات بالتحقيق في الحادثة.

من جهته، خرج إسماعيل الليثي عن صمته وردّ بفيديو عبر حسابه على “تيك توك”، أكد فيه أن شيماء ما زالت زوجته رسميًا، نافيًا ما جاء في الفيديو من اتهامات. وقال: “ما فيش حاجة من دي حصلت، وكل الموضوع خلاف عائلي بسيط، وأنا بطلب من الناس ما تدخلش بينا”.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن القضية، بينما تستمر التعليقات والانقسام بين المتعاطفين مع شيماء والمطالبين بسماع رواية الطرفين كاملة قبل إصدار الأحكام.