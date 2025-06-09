شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع X يحقق 10 ملايين جنيه فى ثالث أيام العيد.. والإجمالي 81 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، أمس الأحد ثالث أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 10 ملايين و541 الفاً و524 جنيهاً، ليصل إجمالي الإيرادات خلال 18 يوما عرض إلى 81 مليوناً و501 الفاً و524 جنيهاً.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.