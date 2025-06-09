شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ صبري عبد المنعم.. ابنته تطمئن جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة مريم عبد المنعم ، ابنة الفنان القدير صبري عبد المنعم، عن تحسن الحالة الصحية لوالدها، مؤكدةً أن وضعه الآن "مستقر" بعد نقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية.

وقالت مريم عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، "الحمد لله حالة والدى مستقرة، وتم نقله إلى غرفة عادية بعد خروجه من العناية المركزة، وهو الآن فى وضع أفضل، بخير الحمد لله، ويستكمل العلاج.. والحمد لله على كل شيء".

صبرى عبد المنعم

وكان الفنان صبري عبد المنعم قد دخل المستشفى خلال الساعات الماضية بعدما ساءت الحالة الصحية وتم وضعه على الأجهزة الطبية بغرفة العناية المركزة نظراً لكون حالته حرجة، حيث يعاني من بعض الأمراض من بينها ضعف عضلة القلب ونقص بمركبات الدم، والبوتاسيوم والماغنسيوم، إلى جانب بعض أمراض الشيخوخة.

والفنان القدير يُعد أحد أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدَّم عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية على مدار مشواره الفني الطويل، ما يجعل متابعيه يتتبعون أخباره الصحية.