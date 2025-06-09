حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 11:57 صباحاً - العائلة المالكة البريطانية على موعد قريب مع حفل زفاف ملكي جديد، وذلك بعدما أُعلن صباح اليوم عن خطبة ليدي مارينا وندسور، حفيدة الأمير إدوارد، دوق كينت، وهو حفيد الملك جورج الخامس والملكة ماري، وابن عم الملكة إليزابيث الثانية، خطبتها على صديقها نيكو ماكالي، الذي يظهر نادراً أمام وسائل الإعلام.

ليدي مارينا وندسور تُعلن خطبتها

نشرت مارينا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صوراً تُظهر فيها خاتم الخطوبة، وهي تعانق نيكو، مُعلّقة: "سعيدة جداً".

وحظى المنشور بتفاعل واسع من الأهل والأصدقاء وعدد من رواد السوشيال ميديا الذين قدموا التهاني. كما خطف الأنظار خاتم الخطوبة، الذي احتوى على حجر أونيكس أسود في المنتصف، مما جعله فريداً وأنيقاً.

ولم تكشف الصحف عن مكان الخطوبة بدقة، لكن بدا أنّهما أقاما احتفالاً خاصاً في أحد المطاعم، واقتصر الأمر على حضور المقربين.

يذكر أن مارينا ونيكو أعلنا ارتباطهما عام 2023، ولكن لم يحددا تاريخ بدء علاقتهما العاطفية.

وقد اختارت مارينا تاريخ نشر إعلان الخطوبة، حتى يتزامن مع ذكرى زواج أجدادها، دوق ودوقة كينت، اللذين تزوجا في 8 يونيو 1961 في يورك، إنجلترا.

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ليدي مارينا وندسور منْ تكون؟

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مارينا وندسور، ولدت في 30 سبتمبر 1992، بمستشفى روزي في كيمبريدج، إنجلترا. وهي ابنة جورج وندسور، إيرل سانت أندروز، وسيلفانا توماسيلّي من كندا. وحفيدة الأمير إدوارد، دوق كينت، ابن عم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من الدرجة الأولى.

ولدى مارينا شقيق يدعى إدوارد وندسور، وشقيقة تدعى ليدي أميليا وندسور، عارضة أزياء.

التحقت مارينا بمدرسة سانت ماري بإيسكوت، ثم درست الفرنسية والبرتغالية في جامعة إدنبرة، وعملت كثيراً في الأعمال الخيرية، وتعمل حالياً كمديرة تنفيذية في مؤسسة "The Big Give" الخيرية. كما كانت تحتل المرتبة 25 في الخلافة، ولكنها الآن خارج سجل الخلافة.

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